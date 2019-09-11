عرضٌ أميركي يفتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كرّم حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ26 ستة من فناني وصنّاع المسرح على مستوى العالم. وهم المخرج والمؤلف الأميركي لي بروير والمخرج اليوناني ثيودوروس تريزوبولوس والأكاديمية الأوغندية جسيكا قهوا والمخرج العراقي محسن العلي والمخرج الجزائري زياني شريف عياد والكاتب المصري محمد أبو العلا السلاموني.

أُقيم الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وقدمه الممثل والمذيع أحمد أمين الذي أضفى أجواء الفكاهة بعباراته وذكرياته مع المهرجان.

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وافتُتِحَت العروض بالمسرحية الغنائية الشهيرة بعنوان The Fantastics(الخياليون) من الولايات المتحدة التي كانت ضيف شرف المهرجان هذا العام. حيث صرّحت نائبة رئيس البعثة الأميركية بالقاهرة دوروثي شيا في كلمة سبقت العرض :"يسعدنا أن نكون ضيف شرف أحد أكبر وأهم المهرجانات المسرحية في الشرق الأوسط“.

وشرحت أن "عرض اليوم يتم تقديمه منذ 40 عاما في الولايات المتحدة ويحظى بقبول كبير لدى الجمهور وهو نموذج متميز للمسرح الغنائي الأمريكي." وأضافت: "تُقدم الولايات المتحدة عرضا آخر للمسرح التجريبي ضمن برنامج المهرجان إضافة إلى ورش عمل متخصصة ومحاضرات يقدمها مسرحيون مخضرمون"

الجدير ذكره أن مدة هذا العرض نحو 80 دقيقة ويقدّمه ثمانية من الممثلين يصاحبهم عازف بيانو وعازفة هارب. وهو يتناول قصة شاب وفتاة في مقتبل العمر يتحابان ويحمل كل منهما أحلاما وردية في خياله لكن مرور الوقت يكشف لهما قلة خبرتهما ويضع أمامها العراقيل التي يتغلبان عليها سويا.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري ويشمل برنامجه 20 عرضا ًمن مصر وسوريا والإمارات والكويت والعراق وتونس والمغرب والبرتغال وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة تقدم جميعها بالمجان على مسارح الدولة.