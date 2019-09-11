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شكرا لقرائتكم خبر عن فى لوس أنجلوس.. كريستى تيجن بملابس من Shona Joy سعرها 214 جنيهًا استرلينيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفضل النجمة والسوبر موديل الشهيرة كريستي تيجن قضاء الكثير من الوقت مع أبنائها، وقد ظهرت تيجن البالغة من العمر (33 عاما) وهي تحمل ابنها مايلز البالغ من العمر عاما واحدا، وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كانوا في طريقهما لأحد المطاعم الفاخرة هناك.
كانت كريستي تيجن خاطفة للأنظار بإطلالة أنيقة، حيث كانت ترتدي " jumpsuit " من الجينز حمل إمضاء دار أزياء " Shona Joy " ووصل سعره إلى 214 جنيها استرلينيا.
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