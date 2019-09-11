شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة قلبك"..نانسى عجرم تعبر عن حبها لـ عاصى الحلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة نانسى عجرم، الشفاء العاجل للفنان عاصى الحلانى، لإصابته بكسر فى أصبعه الشمال بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته رياضة الفروسية. وكتبت نانسى عجرم، تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة:"عاصى سلامة قلبك ناطرينك وفريقك ناطرك بالمواجهات تقوم بالسلامة يا رب". وقد تعرض الفنان عاصى الحلانى، لكسر فى أصبعه الشمال بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته رياضة الفروسية، وهوالأمر الذى تطلب منه إجراء بعض الاشعات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج حاليا داخل منزله وليس بالمستشفى، ومن المقرر عودته إلى نشاطه الفنى بعد فك الجبس من يده .

نانسى تتمنى الشفاء لعاصى

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