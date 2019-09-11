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شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يفاجئ الجميع بمهرجان تورنتو ويظهر مثلما لم تره من قبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمي The Weeknd محبيه وعشاقه خلال ظهوره بإطلالة جديدة حتى أن البعض لم يتعرف عليه..
ظهر The Weeknd البالغ من العمر ( 29 عاما ) ، و ذلك بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بعد أن تخلي عن لحيته و شعر طويل غير منسق ، كما ارتدى "بدله " باللون الكحلي ،و ذلك خلال ترويجه لفيلمه الجديد " Uncut Gems " ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي " Toronto Film Festival " لعام 2019 .
يذكر أن فيلم " Uncut Gems " شارك في بطولته عدد كبير من نجوم العالم ، من ابرزهم آدم ساندلر و The Weeknd و جوليا فوكس و ايدينا مينزل و نوا فيشر و غيرهم.
The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (1)
The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (2)
The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (3)
The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (4)
The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (5)
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