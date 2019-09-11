شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يفاجئ الجميع بمهرجان تورنتو ويظهر مثلما لم تره من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمي The Weeknd محبيه وعشاقه خلال ظهوره بإطلالة جديدة حتى أن البعض لم يتعرف عليه..

ظهر The Weeknd البالغ من العمر ( 29 عاما ) ، و ذلك بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بعد أن تخلي عن لحيته و شعر طويل غير منسق ، كما ارتدى "بدله " باللون الكحلي ،و ذلك خلال ترويجه لفيلمه الجديد " Uncut Gems " ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي " Toronto Film Festival " لعام 2019 .

يذكر أن فيلم " Uncut Gems " شارك في بطولته عدد كبير من نجوم العالم ، من ابرزهم آدم ساندلر و The Weeknd و جوليا فوكس و ايدينا مينزل و نوا فيشر و غيرهم.

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The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (1)



The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (2)



The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (3)



The Weeknd في مهرجان تورنتو السينمائي (4)