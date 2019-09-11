شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو "لما بنتولد" قبل عرضه فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع "لما بنتولد" عن برومو الفيلم وذلك قبل عرضه فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الذى تنطلق فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الجارى، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام خارج المسابقة الرسمية.

فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الاغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

الفيلم يتناول 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر أحداث العمل.