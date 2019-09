كيف تناولت السينما العالمية أحداث 11 سبتمبر؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن أحداث 11 سبتمبر، مر عليها سنوات طوال، إلا أن ذلك الحادث الذى هز كيان العالم لا يزال يلهم العديد من صناع السينما والدراما التليفزيونية حول العالم، لتقديم أعمال تتناول الحادث من عدة وجهات نظر، آخرها مسلسل The Looming Tower والذى تقدمه شبكة Hulu لجمهورها.

الأعمال السينمائية كانت لها بصمة كبيرة فى توثيق الحادث، ورصد كواليسه وشكل الحياة فى أمريكا من بعد تفجير البرجين، وما آلت إليه الأمور تجاه العرب المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح كل من يحمل اسمًا عربيًا أو إسلاميًا، تتوجه له أصابع الاتهام وهو ما تناولته الصحف والمواقع العالمية للكثير من حالات الاضطهاد التى تم ممارستها على العرب هناك. ومن خلال هذا التقرير، وفى الذكرى الـ18 للحادث، نقدم لكم أبرز الأعمال السينمائية التى تناولت تفجيرات سبتمبر، على مدار الأعوام الماضية التى تلت الحادث عام 2001.

World Trade Centerبطولة النجم نيكولاس كيج، وهو الفيلم الذى تناول قصة اثنين من رجال الشرطة محاصرين تحت أنقاض مركز التجارة العالمى، وشارك فى البطولة ماريا بيلو وكونور باولو ومايكل بينا وفيولا ديفيس، وهو من تأليف أندريا بيرلوف، وإخراج أوليفر ستون.

World Trade Center تناول الأحداث من جانب إنسانى بعيدًا عن السياسة، وحاز على تقييم وصل إلى 6.0 على موقع imdb.

My Name Is Khan