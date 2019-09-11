سامح حسين: "حتى المسرح كنسته وكانت بتصعب عليا نفسي وأعيط"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة من استضافته بأحد البرامج، يكشف فيها عن الصعوبات التي واجهها في بداية عمله في المسرح.
وظهرت على الصورة عبارة: "حتى المسرح كنسته، وكانت بتصعب عليا نفسي وأعيط عشان عايز فرصة"، بينما علق: "الحمد لله، مش مهم توصل لهدفك إمتى، المهم توصله، والأهم إنك تكون محدده".
يذكر أن سامح حسين يشارك حاليًا بالعرض المسرحي "المتفائل"، والذي يعرض على المسرح القومي بالعتبة، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.
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