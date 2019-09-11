نانسي عجرم تنشر صورة بدون مكياج وتوجه رسالة للجمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، بصورة جديدة لها، ووجهت رسالة للجمهور، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت نانسي خلال الصورة بإطلالة مميزة بدون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".
يذكر أن نانسي عجرم طرحت في فبراير الماضي أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.
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