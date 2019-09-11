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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر صفحتها بإنستجرام، صورة مجمعة لشقيقها الراحل فريد المرشدي، وابنة شقيقها "قسمت"، وهي ابنة الفنانة داليا البحيري.
وعلقت: "أول يوم دراسة يا روح قلبي، تشبهين والدك تماما، أنا متأكدة أنه يشاهدك وهو فخور أن صغيرته تذهب للمدرسة وهي تبدو جميلة".
وتوفي فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، عام 2014، في حادث سيارة أودى بحياته.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل.. "أول يوم مدرسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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