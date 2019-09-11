ويزو تهنئ إبرام سمير بعيد ميلاده :"عدت سنة من عمرك معلش يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، على تهنئة صديقها الفنان إبرام سمير بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت ويزو صورة لها مع إبرام سمير وكتبت: "انهاردة عيد ميلادك يا إبرام معلش يعني عدت سنه من عمرك معلش يعني كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا عسليتي". Advertisements ومن جانبه رد عليها إبرام سمير قائلا: "معلش يعني انتي بتقطميني ليه يا وزة وانتي طيبه يا عسلية يا سكرة يا قمراية". يُذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي مؤسس فرقة "مسرح مصر"، أعلن أن الموسم السادس الذي عُرض في موسم عيد الأضحى هو الموسم الأخير للفرقة.

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