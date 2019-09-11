صابرين تهنئ حنان مطاوع بمولودتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرصت الفنانة صابرين على تهنئة صديقتها الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام". وأعادت صابرين نشر صورة الفنانة حنان مطاوع في غرفة الولادة وكتبت: "يا حبيبتي اللهم بارك ألف مبروك لست الكل الأستاذة سهير المرشيدي، ومبروك للغالية بنت الغالين حنان مطاوع، ومبروك لأبو أماليا الأميرة الصغيرة تتربي في عزكم ويرزقكوا برها ويرزقها رضاكم ويجعلها وش السعد علينا جميعا". ورُزقت الفنانة حنان مطاوع، بمولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "أماليا"، ونشرت "حنان" عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.

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