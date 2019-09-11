تراند اليوم : وشم على جسد مدير أعمال هيفاء وهبى يكشف علاقتهما الحميمة...



أثار وشم محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، الذي تراجع عن استقالته من هذه المهمة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر وزيري صورة وشم عبارة عن أحرف رومانية بحجم كبيرة مع كلمة "إلى الأبد" مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وتسأل متابعو وزيري وجمهور هيفاء وهبي عن المغزى من هذه الكلمة، وهل يرتبط بعلاقة هيفاء ووزيري، خاصة بعد انتشار مزاعم بوجود علاقة حب بينهما.

وذكرت مجلة "لها" أن "وزيري اعتمد في التاتو الغريب على التاريخ 9/8/2016، ما دفع البعض لربطه بتاريخ بداية تعارفه وعلاقته الجدية بهيفاء، متسائلين ما إذا كان يعني بذلك يوم لقائهما وبأنه سيبقى يحبها إلى الأبد، إلا أن وزيري فضل الصمت وإبقاء الحيرة لدى متابعيه ولم يرد على تلك الأسئلة".

وكان محمد وزيري نشر صورة حديثة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأثارت ضجة كبيرة بين متابعيه، وبدا محمد وزيري في الصورة منشغلا بهاتفه الذكي، أثناء لعبه بإحدى الألعاب، وعندما سأله أحد متابعيه إذا كانت اللعبة الشهيرة "ببجي"، أكد أنه لم يحب هذه اللعبة بل يلهو بإحدى ألعاب الأطفال وقال: "حاجات هبلة بتاعة الأطفال".

ولكن كان أكثر ما جذب اهتمام متابعي محمد وزيري في الصورة، هو خاتم يضعه في يده منقوش عليه حرف "H" باللون الأسود، لافتين إلى أنه إشارة مباشرة لعلاقته الحميمة وحبه الكبير وتمسكه بهيفاء وهبي.



