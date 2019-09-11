بالفيديو: جينيفر لوبيز توشك على السقوط من الشرفة خلال عرض فيلمها الجديد

على هامش ترويجها لفيلمها الجديد Hustlers كادت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز أن تتعرض للسقوط من الشرفة.

حدثت الواقعة في أعقاب العرض الخاص للفيلم بمهرجان تورنتو السينمائي، وكانت المغنية الأمريكية تلوح بيديها للجمهور الذي حضر العرض ولكن يبدو أنها كانت تود التعبير عن تقديرها لمعجبيها بشكل أكبر لذا كانت تتطلع لرؤيتهم من الشرفة ولكنها كادت أن تفقد توازنها وتسقط لولا أنها تمالكت نفسها وذلك وسط صيحات الجمهور الذي ابتسمت له في النهاية.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم الذي تشارك في بطولته إلى جانب كاردي بي وبطلة Crazy Rich Asians كونستانس وو وليلي راينهارت التي اشتهرت من خلال مسلسل Riverdale، بالإضافة إلى جوليا ستايلز و كيكي بالمر يوم 13 سبتمبر بدور العرض الأمريكية.