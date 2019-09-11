اليوم.. ورشتان و4 عروض للمسرح المعاصر والتجريبي

يحتفل اليوم الأربعاء 11 سبتمبر بـ 7 فعاليات ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة "26" وتشمل ورشة في الدراماتورج وورشة في الرقص ومحاضرة عملية عن المسرح الغنائي و4 عروض مسرحية لدول البرازيل وكوسوفو والكويت ومصر.

تبدأ في العاشرة صباحاً محاضرة عملية بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية حول المسرح الغنائي يقدمها كل من "سوزانا مارس، اريك ليتل، كاترينا جالكا"، وفي الحادية

عشرة تبدأ أولى فعاليات ورشة "ذكريات الفضاء والجسد" للفنانة اليابانية تشيمي فوكوموري، بمدرسة الرقص في مركز الإبداع، وفي التوقيت نفسه تبدأ أولى فعاليات ورشة الدراماتورج للفنان الأسترالي بيتر ايكرسول بقاعة الآداب بالمجلس الأعلى للثقافة .

ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بأربعة عروض مسرحية تبدأ في الخامسة مساءً بعرض "جزء من

الفانية" لدولة الكويت وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، وفي السابعة مساء يقدم عرضين مسرحيين هما "The Miser" لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون، و العرض المصري "بهية" على مسرح الجمهورية، كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل وذلك على مسرح السلام .

يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة 22 عرضًا مسرحيًّا إضافة لستة ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.