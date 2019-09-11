جينيفر أنستون تعلن الثورة على الشهرة: “لا للسجادة الحمراء”

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية “جينيفر إنستون”، أنها “لا تريد الشهرة، ولا تريد السجادة الحمراء”، وذلك خلال حديثها إلى “إنترتيمنت ويكلي” للترويج لمسلسلها الجديد “Morning Show”.
وتقول “جينيفر”، إنها تتفهم الشهرة وما تمثله من ضغط على الإنسان، وانتهاك لخصوصيته بشكل فج، مضيفة أنها بلعبها دور المذيعة المخضرمة أليكس كانت وكأنها تلعب دورها في الحياة.
وتحدثت نجمة فريندز البالغة من العمر 50 عامًا عن مشكلتها في التعامل مع المعجبين، وقالت إن عدد كبير يمكن أن يقتحم حياة الإنسان بشكل كبير للدرجة التي لا تستطيع أن تتناول فيه غدائها في مكان عام.
الجدير بالذكر أن مسلسل “Morning Show”، من بطولة جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون وستيف كاريل وجوجو مبثا راو وبيلي كرودوب ونيستور كاربونيل ومارك دوبلاس، وسيتم عرض أول حلقاته في نوفمبر من هذا العام.
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