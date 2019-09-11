متابعة بتجـــــــــــــرد: تحت عنوان “من بينها مدينة عربية.. هذه أفضل 10 مدن للسهر والحفلات الليلية بالعالم” نشرت قناة “CNN عربية” مقالا عددت فيه أفضل المدن التي يمكن السهر فيها حول العالم ومن بينها مدينة عربية هي العاصمة اللبنانية بيروت.
أما الدول التي احتلت المراتب العشر الأولى فكانت، بانكوك، بيروت، لاس فيغاس، ميامي، ريو دي جانيرو، سيول، برشلونة، نيويورك، براين، كايب تاون.
كانت هذه تفاصيل خبر بيروت بين أفضل 10 مدن للسهر في العالم… اليكم ما جاء في مقال للـCNN لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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