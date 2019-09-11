هل ينضم فارس كرم إلى لجنة تحكيم The Voice Senior؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شهدت لجان تحكيم برنامج الهواة الشهير The Voice بمختلف فئاته على تغييرات طرأت على أسماء النجوم المدربين.

وبات معروفاً أن برنامج The Voice Kids سيضمّ كلّا من النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي، أمّا لجنة تحكيم برنامج The Voice فضمّت النجمة الإماراتية أحلام والنجم اللبناني راغب علامة والفنانة المغربية سميرة سعيد.

ويبقى السؤال: من هم النجوم الّذين سيجلسون على كرسي The Voice Senior بموسمه الأوّل؟

سأل برنامج MBCTRENDING النجم اللبناني فارس كرم ما إذا كان يوافق على الإنضمام إلى لجنة The Voice Senior فلم يبدِ إعتراضه بل رحّب بالفكرة قائلاً ” ايه اكيد بقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن The Voice Senior سيتيح للمشتركين الّذين يفوق عمرهم 60 عاماً إبراز مواهبهم الغنائيّة.