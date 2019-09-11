متابعة بتجــــــــــرد: أشارت مصادر صحفية أجنبية إلى أن نجم أفلام الإثارة والأكشن الصيني العالمي، جاكي شان، لن يستطيع المجيء إلى روسيا لحضور العرض الأول من الفيلم الروسي – الصيني الذي يحمل عنوان “سر ختم التنين”.

ومن المقرر عرض الفيلم الروسي الصيني في 11 من أيلول/ سبتمبر في صالة “أوكتيابر” للسينما ” في العاصمة الروسية موسكو. وقال المكتب الصحفي المسؤول عن الفيلم في تصريح له “مضطرون للقول إنه بسبب التغييرات غير المتوقعة في جدول جاكي شان، فإن زيارة الممثل إلى موسكو المقررة في 11 من أيلول/ سبتمبر، لحضور العرض الأول من فيلم “سر ختم التنين” للأسف، لن تتم. و”سر ختم التنين” هو الجزء الثاني من الفيلم الذي أخرجه أوليغ ستيبتشينكو، الذي تناول مغامرات المسافر ورسام الخرائط جوناتان غرين (جايسون فليمنغ)، وقد أطلق على الجزء الأول من الفيلم “في 3 دي” استنادا إلى قصص الكاتب الروسي الشهير نيكولاي غوغول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاكي شان يغيب عن العرض الأول لفيلم “سر ختم التنين” في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.