كارليتوس يشيد بدعم جماهير الوحدة منذ اليوم الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الإسباني كارليتوس لاعب فريق الوحدة الإماراتي عن سعادته بالاستقبال الحافل من قبل جماهير الفريق. وأضاف: "تلقيت العديد من الرسائل والصور على هاتفي والتي تحمل التهاني والدعوات بأن أكون مميزا مع الفريق". وأتم اللاعب تصريحاته عقب تقديمه في مؤتمر صحفي بمقر ناديه الثلاثاء؛ بالتأكيد على أنه تلقى العديد من العروض لكنه فضل عرض نادي الوحدة لما يتمتع به النادي من سمعة رائعة وجماهيرية كبيرة.

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