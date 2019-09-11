لطيفة تهدد هذه الفنانة بتسجيلات صوتية

بعدما اثارت الجدل إثر اتهامها احدى الفنانات بالتجسس عليها.

رفضت لطيفة الكشف عن اسم الفنانة التي تحاربها وقالت في لقاء تلفزيوني “هي بتعرف نفسها وكل الناس عارفين من هي”.

Advertisements

ورداً على سؤال هل فلة الجزائرية هي من تجسس عليها، قالت لطيفة “لا خالص لا لا وما بحب قول مين”.

وأكدت لطيفة ان الفنانة تتجسس عليها منذ ما يقارب العشرين عاماً في كل شيء وتراقبها في كافة خطواتها، وهي لا تعيرها اهتماماً، لكن وصل الامر بها الى أن تتصل بالملحن لتسأله عن اعمالها؟

وشددت الى انها متسامحة مع كل الناس ومتصالحة مع نفسها ومع الدنيا ولكن نحن في عصر التكنولوجيا وكل التسجيلات الصوتية محفوظة فكل واحد يعمل على تطوير نفسه من دون أذية وقالت لها “عيب تعملي هيك”. وختمت مشيرة الى أنها ستتكلم بدءاً من اليوم كي تضع الناس عند حدها.