أخيرًا، هيفا وهبي مع “العصابة الجديدة”

تستعد النجمة اللبنانية هيفا وهبي لتطل على جمهورها العربي عبر الشاشة الكبيرة، وذلك بعد غياب ليس بقليل لها عن شاشة السينما.

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وفي هذا السياق، نشرت “وهبي” على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، “ستوري” ظهرت فيها برفقة فريق عمل الفيلم الجديد والذي يحمل اسم “عقد الخواجة”، وضمّ الفيديو كل من أحمد داوود وأحمد الفيشاوي بالاضافة الى المخرج محمد حماقي، وهي الجلسة التحضيرية الاولى التي تجمع فريق عمل الفيلم بالنجمة هيفا وهبي، التي علّقت على الفيديو بعبارة: “العصابة الجديدة”.

يذكر ان فيلم “عقد الخواجة” قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي، بعدما عمل كمساعد مخرج في وقت سابق.

من جهة أخرى، اصدرت وهبي مؤخرا أغنيتين واحدة بعنوان “شاغلة كل الناس” وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، والاغنية الثانية جاءت بعنوان “تملي ناجحة”، وقد لاقت الاغنيتان نجاحا واعجابا من قبل جمهور هيفا ومحبيها.