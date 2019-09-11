شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هنا الزاهد تكشف عن أولى هدايا زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة هنا الزاهد، على أول هدايا الزفاف، وهو "منديل الزواج" مطرز عليه اسم " هنا و فهمى"، وقد قدمت لها الهدية صديقتها الفنانة إيمي طلعت زكريا، ونشرت إيمى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة الهدية التى قدمتها لهنا، وكتبت قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة".

ويحتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد، مساء اليوم الأربعاء بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور العائلتين والأقارب والعديد من نجوم الفن الذين وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل ومباركة العروسين.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

Advertisements







