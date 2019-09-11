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شكرا لقرائتكم خبر عن "القناعة ثم الابتسامة" شعار نانسى عجرم فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نانسى عجرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت نانسى بدون "مكياج"، وعلقت على الصورة بشعار تتخذه فى حياتها وهو: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".
من ناحية أخرى أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشهر الماضى.
يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.
نانسى عجرم
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