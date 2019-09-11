شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع .. هكذا احتفل نجوم الفن بمولودتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة حنان مطاوع رزقت بمولودتها الأولى أماليا من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.

وحرص عدد كبير من أصدقاء حنان مطاوع الفنانين على تهنئتها بقدوم مولودتها الأولى أماليا، حيث كتبت الفنانة مى كساب، قائلة: "مبروك يا حبيبة قلبى تتربى فى عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكى قصدى بيكى"، وردت عليها الفنانة حنان مطاوع، قائلة: "ربنا يسعدك ويخليكى ليا ولجوزك ولبناتك ولكل اللى بيحبوكى بحبك قوى".

وكتبت الفنانة إيمان العاصى "يا روحى قلبى ما شاء الله الله أكبر الله يحميها ويبارك فيها فرحانه قوى ليكى يا حنان"، أما الفنان أحمد زاهر، كتب قائلا: "مبروك يا نونا ألف مليون مبروك تتربى فى عزك وعز أبوها إن شاء الله".

وهنأتها الفنانة مى سليم قائلة: "ألف ألف مبروك"، وهنأها الفنان خالد سليم "ألف مليون مبروك يا حبايبى ربنا يخليكم ليها و يطرح لكم البركة فيها.. وألف حمد الله على سلامتك".

بينما كتبت الفنانة آيتن عامر "ألف مبروك يا حبيبتى ربنا يحفظها"، وهنأتها الإعلامية إنجى على قائلة "ألف مبروك حبيبتى"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة "مبروك ربنا يبارك فيها".

وهنأتها الفنانة سوزان نجم الدين، قائلة "ألف مبروك يا حبيبتى"، وقالت الفنانة كندة علوش "مبروك ألف مبروك"، والفنانة رانيا يوسف "مبروك يا حبيبتى"، أما الفنانة ريهام أيمن فقالت "مبروك حبيبتى وحمد الله على سلامتكوا".

وكتب الفنان محمد عز "بسم الله ما شاء الله ألف مبروك ربنا يحفظها لكم"، وكتبت الفنانة جيهان خليل "حبيبتى ألف مبروك قلبى فرحان ومبسوطة ليكى ربنا يسعد قلبك ويباركلكم فيها".

ونشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة: "من فترة قريبة ربنا رزقنى أنا وزوجى الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين. بابنتى أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكرة أماليا اسم مصرى قديم (فرعونى) معناه الأميرة الصغيرة ابنه الملك".

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يذكر أن حنان مطاوع شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوى ودرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة.



إنجى على و بدرية طلبة



ايتن عامر و نيللى كريم



إيمان العاصى



رانيا يوسف و ريهام أيمن



كندة علوش و سوزان نجم الدين



محمد عز و جيهان خليل



مى كساب