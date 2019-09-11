شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد فهمى وهنا الزاهد يحتفلان بزفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد، مساء اليوم الأربعاء بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور العائلتين والأقارب والعديد من نجوم الفن الذين وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل ومباركة العروسين.

وشهدت الأسابيع الماضية انشغال الثنائى بالترتيبات الخاصة بالزفاف، حيث قام فهمى بعمل تجهيزات جديدة فى منزل الزوجية بأكتوبر، إضافة إلى دعوة كل الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى واختيار المطرب الذى يحيى حفل الزفاف، أما هنا فاختارت فستانها من تصميم مصمم الأزياء الشهير ساموه جرس.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.