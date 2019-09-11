شاهد .. عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته بالفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” احتفالا بعقد قرآنها على الفنان المصري ” أحمد فهمي ” والذي عقد يوم أمس الثلاثاء .

وظهرت هنا في الصورة وهي ترتدي طرحة الزفاف وكتب عمر في تعليقه عليها قائلا : ” مبروك يا شقيقتي .. كتب الكتاب .. أحلى وأجمل عروسة في الدنيا ربنا يتمملك على خير ” .

كما نشرت أيضا الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة هنا الزاهد عبر حسابها على ” إنستجرام ” تهنئها بعقد القرآن .

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وكتبت معلقة على الصورة : ” مبروك يا أحلى عروسة ” .