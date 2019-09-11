كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - كشفت شبكة ” سكاي نيوز العربية ” نقلا عن صحيفة ” لو باريسيان ” الفرنسية عن نقل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات ” مايكل شوماخر ” إلى مستشفى بومبيدو في جنوب غرب باريس لتلقي علاجا سريا يوم الإثنين الماضي .
حيث سيخضع إلى علاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي ” فيليب ميناش ” المتخصص في جراحات القلب للحصول على تأثير مضاد للالتهابات في جميع أنحاء الجسم .
ويأتي ذلك على خلفية الحادث الذي تعرض له منذ 6 سنوات أثناء ممارسة رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية .. والذي أدى لتعرضه إلى إصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا لعدة أشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي ” علاج سري “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.