شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - انهارت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان من البكاء، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي، وذلك بعدما علمت أنها قد تعاني من مرض قاتل.

وقالت “كارداشيان”، التي تعاني من مرض “الصدفية”، في برنامجها الشهير “Keeping up with the Kardashians”، إنها خائفة من الإصابة بمرض “الذئبة”، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحتها.

وكشفت نتيجة التحاليل أن الأجسام المضادة لمرض “الذئبة” وكذلك لالتهاب المفاصل الروماتويدي “إيجابية”، وهو ما يفسر شكوى كيم كارداشيان من الألم وخفقان القلب والتورم.

ولكن أكد الطبيب لكيم كارداشيان في الحلقة التلفزيونية، أن ذلك لا يعني أنها مصابة بالمرض بشكل قاطع، موضحا لها: “في بعض الأحيان، يمكن لنتائج هذه الفحوص في الأخص أن تغشنا”.

ويعرف “الذئبة” في الأوساط الطبية بأنه “القاتل الصامت” وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه.