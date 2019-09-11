كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - في كلمته خلال إحياء ذكرى عاشوراء يوم أمس الثلاثاء هاجم الأمين العام لحزب الله ” حسن نصر ” دولة البحرين .
وجاء ذلك على خلفية الموقف الذي اتخذته البحرين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية بلبنان ورد المقاومة اللبنانية على ذلك .
عندما خرج ” خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ” وزير الخارجية البحريني منتقدا ضرب حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية واصفا موقف لبنان من الأحداث بـ” التهاون الكبير ” في تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين اللبنانيين .
كما دعا جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها على الفور .
وعلق حسن نصر الله على ذلك في كلمته وقال : ” إن تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة ” .
وأضاف أن نظام البحرين يذهب في خيانته إلى حد مباركة الاعتداءات الإسرائيلية .
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” أشاد بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه ” حزب الله ” في شمال إسرائيل .. واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على تحول جذري في الشرق الأوسط .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن نصر الله يهاجم البحرين ويتهمها بالخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.