حسن نصر الله يهاجم البحرين ويتهمها بالخيانة

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - في كلمته خلال إحياء ذكرى عاشوراء يوم أمس الثلاثاء هاجم الأمين العام لحزب الله ” حسن نصر ” دولة البحرين .

وجاء ذلك على خلفية الموقف الذي اتخذته البحرين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية بلبنان ورد المقاومة اللبنانية على ذلك .

عندما خرج ” خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ” وزير الخارجية البحريني منتقدا ضرب حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية واصفا موقف لبنان من الأحداث بـ” التهاون الكبير ” في تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين اللبنانيين .

كما دعا جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها على الفور .

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وعلق حسن نصر الله على ذلك في كلمته وقال : ” إن تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة ” .

وأضاف أن نظام البحرين يذهب في خيانته إلى حد مباركة الاعتداءات الإسرائيلية .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” أشاد بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه ” حزب الله ” في شمال إسرائيل .. واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على تحول جذري في الشرق الأوسط .