متابعة بتجـــــــــــرد: نشر بالخير مقطع فيديو على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يظهر فيها بالزي التقليدي الذي يظهر فيه في أغلب الأوقات.
وارتدى الفنان الإماراتي في الفيديو الزي الإماراتي وتجول في حديقة الهايد، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الموجودين هناك ودفعهم لالتقاط الصور معه.
وكان الفنان الإماراتي عبد الله بالخير قبل عدة أيام قد أثار جدلا واسعا بين محبيه بعد ظهوره في لندن بإطلالة غريبة وغير معتادة.
هذا ونشر الفنان الإماراتي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر جمال العاصمة البريطانية، مظهرا مدى جماليتها ومبينا حبه لها.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله بالخير يعود للعباءة التقليدية بعد إطلالته الغريبة في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.