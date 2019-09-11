عبد الله بالخير يعود للعباءة التقليدية بعد إطلالته الغريبة في لندن

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر بالخير مقطع فيديو على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يظهر فيها بالزي التقليدي الذي يظهر فيه في أغلب الأوقات.

وارتدى الفنان الإماراتي في الفيديو الزي الإماراتي وتجول في حديقة الهايد، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الموجودين هناك ودفعهم لالتقاط الصور معه.

وكان الفنان الإماراتي عبد الله بالخير قبل عدة أيام قد أثار جدلا واسعا بين محبيه بعد ظهوره في لندن بإطلالة غريبة وغير معتادة.

هذا ونشر الفنان الإماراتي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر جمال العاصمة البريطانية، مظهرا مدى جماليتها ومبينا حبه لها.