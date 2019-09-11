48 ساعة “تحت الميه” بدون أكسجين.. محمد إمام يكشف كواليس معاناة “لص بغداد”

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، صورة لأحد مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”، الذي سيطرح بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وعلق محمد إمام على الصورة وقال: “أكتر مشهد أكشن مُتعب صورته في حياتي.. يومين تصوير تحت الميه.. على عمق ٦ متر.. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس”.

وأضاف: “وداني بايظة، مناخيري مسدودة، زوري واجعني، و مش شايف ولا حاجة.. بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده”.

واختتم تعليقه قائلا: “هيبقى أول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي في السينما المصرية بإذن الله.. كل هدفي أقدملكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً”.

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.