حدث عالمي يجمع بين نجوم “أشياء غريبة” و”صراع العروش”

متابعة بتجـــــــــــرد: في حين ينتظر الجمهور بشوق، الإعلان رسميًا، عن موسم رابع للمسلسل التشويقي “أشياء غريبة Stranger Things” من إنتاج نيتفلكس، رُصد بطلا العمل “ناتاليا داير” و”تشارلي هيتون” معًا في نيويورك.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، “ناتاليا” و”تشارلي” هما جزء من عرض مصمم الأزياء الأمريكي “توم براون”، لمجموعة أزياء ربيع /صيف 2020 في حدث أسبوع الموضة بنيويورك.

أسبوع نيويورك للموضة، هو من أهم وأكبر محافل الموضة العالمية، يقام في شهر سبتمبر وفبراير من كل عام، في مدينة نيويورك، ليعرض فيه المصممون آخر تصاميمهم للموسم الجديد، وهو واحد من 4 أسابيع الموضة الرئيسين وهم (نيويورك، باريس، لندن، ميلان).

جلست “ناتاليا”، 22 عامًا، في الصف الأمامي من العرض، في الهواء الطلق مع “تشارلي”، 25 عامًا، بهيئة مستوحاة من طالبات المدارس، حيث ارتدت قميصًا أبيض، مع تنورة قصيرة رمادية، مع سترة باللون الكحلي، وربطة عنق مناسبة، واختارت جوارب بيضاء طويلة من ماركة “نايكي”، وزوج من الأحذية السوداء، وجاءت تصفيفة شعرها فوضوية إلى حد ما.

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أما “تشارلي”، فبدا وكأنه الصديق الحميم لـ”ناتاليا”، بقميص أبيض وخطين باللون الأحمر والأزرق على الذراعين، مع بنطال رمادي، مقترن بجورب وحذاء داكن.

انضمت إلى نجوم “أشياء غريبة Stranger Things”، بطلة مسلسل “صراع العروش Game Of Thrones” الشهير، مايسي ويليامز، وظهرت بإطلالة مشابهة لـ”ناتاليا”، حيث ارتدت قميصًا أبيض اللون، وسترة باللون الكحلي مع أزرار ذهبية، وتنورة قصيرة مخططة بالأحمر والكحلي والأبيض.

وحافظت “مايسي” على مكياجها بسيطًا، مع طلاء شفاه بلون النود، وكونتور بسيط.