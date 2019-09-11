لبلبة تشيد بـ وائل كفوري وهذا ما دار بينهما في الكواليس

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو يجمع الفنانة لبلبة والفنان وائل كفوري، خلال حفله الأخير في قبرص.

وظهرت لبلبة في الفيديو وهي تتغزل في وائل كفوري، بعد انتهاء الحفل، قائلو: “أنا بحب وائل أوي وبحب أسمعه.. وفين بيغني أنا بفاجئه ولما غنى لأم كلثوم يجنن”.

وتابعت: “بيعرف يبسط الجمهور حلو أوي، وبيعرف امتى يهدي الموضوع وامتى يولع المسرح.. ربنا يخليه ويحميه”.

ورد عليها وائل كفوري قائلا: “شرف لي إنك متواجدة في هذه السهرة أنت إضافة لي”.

نفيد بالذكر أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.