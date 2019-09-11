يعقوب شاهين غير في “دلّل”

بعد سلسلة من التشويق، كشف الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين النقاب عن أغنيته الجديدة “دلّل” كلمات والحان عزيز بهنان، توزيع عمر صباغ ورؤية موسيقية لؤي حنا.

الأغنية رومانسية لكن ايقاعها سريع تناسب أجواء السهر والحفلات، يقول مطلعها “دلل الحلو دلل سماره والله يجنن خليك تعدي وراها وانت ترا حلاها”.

يكمل “شاهين” في وصف دلال حبيبته بالكوبليه الثاني بقوله: “دلل دلل دلل الحلوه دلل تمسك ايدي وتقلي تعا تنشوف القمر والقمر هي الي وهي مالا خبر دلل الحلوه دلل سماره والله يجنن خد البوسه من خدا يحرم عليك من بعدا”.

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لون الأغنية يختلف هذه المرة عما قدمه نجم اراب آيدول في السابق بالاغنيتين “شو الفكرة” و “الرقم الثاني”.

وكان يعقوب قد أطل بصور جديدة مترافقة مع الأغنية وذلك بعد ان خضع لجلسة تصوير تحت ادارة مصور المشاهير شربل بومنصور، حيث ظهر بكامل وسامته وجاذبيته.

“دلّل”، تعاون فيها يعقوب مع المخرج والفنان جاد شويري كمنتج موسيقي، وطرحها حصرياً عبر تطبيق انغامي، انتاج بلاتينوم ريكوردز.

لسماع الأغنية دلّل