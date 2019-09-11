أغنية "جابوا سيرته" كانت لسميرة سعيد قبل 13 عامًا.. وليس لأصالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الملحن المصري مدين، كواليس خروج أغنية "جابوا سيرته" التي غنتها المطربة السورية أصالة نصري، للنور ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، موضحًا أنّ هذه الأغنية تمّ تلحينها وكتابتها قبل 13 عامًا، حيث كانت في بدايات عمله كملحن.

وأضاف مدين، في تصريحات تلفزيونية، أنّ هذه الأغنية عُرضت على النجمة المغربية سميرة سعيد، مشيرًا إلى أنّها كانت صاحبة فكرة إعادة تغيير صياغة كلمات الأغنية، فبدلًا من أنْ تكون الكلمات على لسان رجل، طلبت أنْ تكون على لسان امرأة.

وأشار إلى أنّ التعاون مع سميرة سعيد، في هذه الأغنية لم يكتمل، ودخلت الأدراج مرّة أخرى، حتى عُرضت على المطربة أصالة.

وعن كواليس ذهاب الأغنية لأصالة، قال مدين: "أصالة عزمتني على الإفطار في رمضان قبل الماضي وكان معي أحمد إبراهيم ومجموعة من الفنانين وقتها وعرضت عليها الأغنية وقلت لها أنا نفسي أحمد إبراهيم يوزع الأغنية فوافقت".

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وأشار مدين إلى أنّ الأغنية حقّقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، إذْ وصلت لأكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، كما دخلت ضمن قائمة اليوتيوب العالمي، وحصلت على المركز السابع.

وكشف مصدر مقرب من سميرة سعيد لـ"فوشيا" بعضًا من الكواليس حول هذه الأغنية، موضحًا أنّ سميرة سعيد قبلت الأغنية وكان من المقرّر أنْ تطرحها ضمن ألبومها "عايزة أعيش" الذي تم إصداره عام 2015 وسجلتها سميرة سعيد بالفعل في أحد الأستوديوهات.

وأوضح المصدر أنّ الموزّع الموسيقي أحمد مجدي، هو الذي كان يعمل على توزيع هذه الأغنية ولكن سميرة سعيد، أخرجت الأغنية من الألبوم لصالح أغنية أخرى، ومنذ ذلك الحين والأغنية لم تخرج للنور حتى ظهرت في ألبوم أصالة الجديد.

يُذكر أنّ أغنية "جابوا سيرته" للمطربة أصالة حققت نجاحًا كبيرًا وتعلّق بها الجمهور، حتى أنّ أصالة أيضًا تعلّقت بها وتركت خلافاتها مع الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم وطرحتها ضمن ألبومها الجديد.