فى ذكرى وفاة أحمد سالم تزوج 3 فنانات وأسمهان أطلقت عليه النار فأودت بحياته

تحل اليوم ذكرى وفاة المذيع أحمد سالم، الذى يعد أول مذيع مصري بالإذاعة المصرية سنة 1936 والذى عمل ممثلًا ومنتجًا ومخرجًا وأسس استوديو مصر ، ودرس وتدرب على الطيران.

تزوج أحمد سالم من ثلاثة فنانات بجانب أخرتين من خارج الوسط الفني، حيث كانت أولى زيجاته من الفنانات من تحية كاريوكا ولكنهما انفصلا بعد سفره لفلسطين.

وتزوج من الفنانة أسمهان، والتى كان يغير عليها بشكل كبير، وقد حدثت بينهما مشاجرة كبيرة، مما جعلها تستدعى الشرطة، وحدث تبادل إطلاق نار بينهما، وأصيب برصاصة، ظلت داخل جسده لسنوات وأودت بحياته.

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أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة مديحة يسرى، إلا أنه انفصل عنها أيضًا.

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