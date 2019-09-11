تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عاصي الحلاني

أجرى الفنان اللبناني عاصي الحلاني عملية جراحية بسيطة في أحد أصابع يده اليسرى منذ ساعات، وذلك بعد كسر أصبعه عقب سقوطه من فوق أحد خيوله بالأمس، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، على الفور، ولم يغادرها منذ ذلك الوقت.

ولن يغادر عاصي الحلاني المستشفى في وقت وقت قريب، حيث يمكث الفنان اللبناني بها لمدة ثلاثة أيام، على الرغم من أن حالته جيدة ولم يعاني من شئ ولم يتعرض لكسور.

يأتي ذلك بسبب أنه تعرض الفنان للارتطام بالأرض بقوة بسبب سقوطه من فوق الخيل، وهو ما أثر على كتفه الأيسر ورقبته، حيث يبقى في المستشفى ليظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية، حسب رأى الأطباء، للاطمئنان عليه.

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