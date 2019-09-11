إبنة ريم السعيدي تُعلِن خبر حملها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استعان مقدّم البرامج وسام بريدي بابنته بيلا ماريا ليزفّ خبر الحمل الثاني لزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي من خلال تدوينة وصورة موحدة اعتمدها مع زوجته عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها الطفلة وهي ترتدي قميصاً كُتِبَ عليها بالإنجليزية "سأكون الشقيقة الاكبر".

ولقد كشف الزوجان أن المولود المرتقب بعد أربعة أشهر سيكون فتاة. حيث كتبا نقلا عن لسان بيلا: "سعيدة جداً لأنّ الوقت أصبح قريباً جداً، اقل من أربعة أشهر، ستصبح عائلتنا أكبر، سنصبح أربعة، الشكر لله على نعمه. صحيح بعدني صغيرة بس قد المسؤولية بابا وماما عطيوني أحلا هدية بعيدي ورح يصير عندي إخت إهتم فيها وحبها وترافقني بكل حياتي. بحبكن"