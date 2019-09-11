ورشتان و4 عروض.. ننشر فعاليات مهرجان المسرح التجريبي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تشهد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأربعاء، ورشة في الدراماتورج وورشة في الرقص ومحاضرة عملية عن المسرح الغنائي و4 عروض مسرحية لدول البرازيل وكسوفو والكويت ومصر.
بدأت الفعاليات في العاشرة صباحا بمحاضرة عملية في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية حول المسرح الغنائي يقدمها كل من "سوزانا مارس - اريك ليتل - كاترينا جالكا".
وفي الحادية عشرة تبدا أولى فعاليات ورشة "ذكريات الفضاء والجسد" للفنانة اليابانية تشيمي فوكوموري، بمدرسة الرقص في مركز الإبداع.
وفي التوقيت نفسه تبدأ أولى فعاليات ورشة الدراماتورج للفنان الأسترالي بيتر ايكرسول بقاعة الأداب بالمجلس الأعلى للثقافة.
ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بأربعة عروض مسرحية تبدأ في الخامسة مساء بعرض "جزء من الفانية" لدولة الكويت على مسرح البالون بالعجوزة.
وفي السابعة مساء يقدم عرضان مسرحيان "The Miser" لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون، والعرض المصري "بهية" على مسرح الجمهورية.
كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل على مسرح السلام.
يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة 22 عرضًا مسرحيًا إضافة لست ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الاصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.
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