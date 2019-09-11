"مش هتجوز تاني vs مش هتجوز من الوسط".. تصريحات فهمي وهنا الزاهد قبل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي:
تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق حفل زفاف الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعد عام من خطبتهما، والمثير في أمر زواجهما هو تصريحاتهما السابقة لما قبل إعلان خطبتهما، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..
وردا على تصريحه بأنه لن يتزوج مجددا، قال فهمي، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "نعم قلت إنني لن أتزوج مجددًا، ولم يكن مجرد كلام، ولكن عفوية وتلقائية وطيبة هنا الزاهد جذبتني ووجدت نفسي مسؤولا منها وهي مسؤولة مني وأصبحت أفضل التواجد معها دائما، لذا غيرت رأيي، وعدلت عن قراري وسأتزوج هنا الزاهد".
وأكد فهمي أن هنا الزاهد استطاعت أن تخطف قلبه وأصبح يفضل التواجد معها دائمًا، وعن اللوك الذي يفضله في شكلها قال: "بحبها في الشعر الأصفر".
أما هنا الزاهد فقالت، خلال إحدى لقاءتها التليفزيونية، إنها لن تتزوج من الوسط الفني، موضحة أنها تأجل خطوة الارتباط في الفترة الحالية، وبعد خطبتها قالت، في لقاء آخر، إنها قصدت كل كلمة قالتها، ولكنها حينما قابلت فهمي، أُعجبت به واستطاع أن يجذبها، لافتة: "أحمد دمه خفيف وجدع وراجل أوي، وبيتحمل المسؤولية، حبيت شخصيته وطريقته، جدًا".
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