إيمي سمير غانم: أشعر بالرعب عند مشاهدة أعمالي ولهذا السبب لا أطبخ منذ زواجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلت الفنانة إيمي سمير غانم، ضيفة على برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه أشرف عبد الباقي عبر قناة "الحياة"، وخلال الحوار صرحت، بعدد من التصريحات.. نرصدها لكم في التقرير التالي:

- اللامبالاة، أو "تكبير الدماغ"، ليست من صفاتي ولا صفات والدتي، الفنانة دلال عبد العزيز، فنحن أقرب إلى الانفعال الشديد لأتفه الأسباب.

- أختي دنيا سمير غانم وأبي لديهما القدرة على اللامبالاة.

- في طريقي لتصوير الحلقة تعرضت إلى مشكلة استدعت تغيير إطار سيارتي، فحاولت قدر المستطاع الاحتفاظ بهدوئي وتجنب التوتر إلى أن يتم تغيير الإطار، حتى أصل للبرنامج في حالة مزاجية تتناسب مع طبيعته المرحة.

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- لا أحب مشاهدة أعمالي بعد عرضها وأشعر بالرعب عند مشاهدتها.

- أحب السير بجانب الحيط لكي لا ينزعج مني الجمهور أو ينتقدني بشكل سيئ.

- لا أطبخ، واللوم على المطبخ، الذي لا يزال بعد عامين من الزواج في مرحلة التجهيز، وينتظر توصيل الغاز.

- أكلم نفسي قبل وبعد التصوير، وأقرأ القرآن، مثل والدي، وكل ما أتمناه هو أن يمر العمل دون أن يتعرض للنقد العنيف.