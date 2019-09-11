تكريما له.. دار الأوبرا تهدي حفلًا غنائيًا لحسن كامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقيم دار الأوبرا المصرية، الخميس المقبل، احتفالية فنية لاسم فنان الأوبرا الراحل حسن كامي، حيث قررت دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدي صابر وبرعاية وزارة الثقافة، إقامة حفل غنائي أوبرالي تم إهدائه لاسم الفنان الراحل حسن كامي الذي بدأ حياته الفنية كمغني وممثل أوبرالي ثم انتقل من الأوبرا إلى الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية فرق أوبرا القاهرة، بالية أوبرا القاهرة، الرقص المسرحى الحديث، كورال أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة كل من المايسترو مجدى بغدادى والإيطالي ديفيد كريشنزي ومن إخراج هشام الطلي.

يذكر أن الفنان الراحل حسن كامي ممثل ومغنى أوبرا مصري ينتمى للأسرة العلوية، ولد في 21 أكتوبر عام 1941، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم درس الغناء الأوبرالى بمعهد الكونسرفتوار إلى جانب دراسات عليا في الموسيقى بإيطاليا، وله العديد من الأعمال الفنية المميزة للسينما والتليفزيون منذ أن بدء مشواره الفني في عام 1963، وتوفي في 14 ديسمبر 2018.