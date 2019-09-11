تراند اليوم : وفاة فنان سعودي شهير بعد أشهر من المرض

أعلنت وسائل إعلام سعودية، وفاة فنان شهير بعد أشهر من صراعه مع المرض.
ونقلت صحف محلية عن مصادر مطلعة، وفاة الفنان هود العيدروس في مدينة جدة بعد أشهر من المرض الذي ألم به .
ولمع نجم العيدروس في سماء الفن في ثمانينيات القرن الماضي ، وحافظ على اللون الحضرمي اليمني في معظم أغانيه.
ظهر العيدروس في برامج غنائية عديدة على القنوات اليمنية في مطلع تسعينيات القرن الماضي ومن أشهر أغانيه بنت البادية ويلومون الجمل ياصاحبي وغيرها من الأغاني.
وانقطع العيدروس عن الساحة الفنية لفترة طويلة دامت أكثر من 10 سنوات، ليعود في العام 2014 بدويتو غنائي مع الفنانة سالي سيف، ليجدد من خلالها العيدروس أغنيته الفلكلورية اليمنية القديمة ”الحسيني“.
وكان آخر منشور على صفحته في فيسبوك في منتصف العام 2018 ، نشر فيه إحدى جلساته الغنائية، ويبدو أن المرض قد ألم به منذ تلك الفترة .