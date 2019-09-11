تراند اليوم : نادين نجيم:« إلا العِرض.. وكل لبيب بالإشارة يفهم»

فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي برسالة قوية وجهتها للأشخاص الذين يتلاعبون بأعراض غيرهم.وقد نشرت نادين نسيب نجيم صورة جديدة على حسابها على انستغرام كُتب عليها: "أتساءل دائماً.. الذين يتلاعبون بأعراض الغافلين ألا يُرعبهم تسديد الدين يوماً..؟ ألا يعلمون أن العرض دين لا يُسدد إلا من العرض..؟؟ ألا يخشون أن يضربهم الله بالمثل..؟؟؟".

واللافت أن نادين نسيب نجيم أرفقت هذه الصورة بتعليق ناري جاء فيه: "احفظ لسانك عن أعراض الناس فالاستطالة في أعراضهم مُهلِكة، واحذر أن تحملك عداوة أحد على أن تطلق لسانك في عرضه، فمن عاب ابتلى. اللبيب بالإشارة يفهم!".

إشارة الى أن هذا المنشور لاقى إعجاب أكثر من 76 ألف شخص.