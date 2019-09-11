تراند اليوم : فنان مصري شهير: اعتزلت الفن احتراما لنفسي .. مش محتاج أشتغل ممثل...

كشف فنان مصري شهير أسباب اختفاءه المفاجيء عن الوسط الفني في مصر ، وذلك في لقاء مع برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وقال الفنان المصري أحمد نبيل في اللقاء المذكور: " اعتزلت احتراما لنفسي ولتاريخي ، لقيت أنا مش تبع شلة والناس اللي كانوا بيقفوا معايا ويعلموني مش موجودين، فقلت أنا بدرس بسافر بره فقلت أنا مش محتاج إني اشتغل ممثل الحمدلله، وكانت الثورة اللي حصلت سبب في اتخاذي قرار السفر".

وكان الفنان أحمد نبيل عاد للواجهة من جديد بعد قيام كاتب صحفي مصري يدعى "محمود التميمي" بمقابلته في الإسكندرية بالمصادفة ، لينشر صورة معه ويتحدث عن أعماله ، ما دعا إسعاد يونس لاستضافته ببرنامجها.