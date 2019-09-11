هل أدمن هيثم شاكر المخدرات؟ الفنان الشاب يكشف حقيقة الأمر

أعرب المطرب هيثم شاكر عن سعادته البالغة بنجاح ألبومه الغنائي الجديد، معرفة قديمة، الذي طرحه منذ فترة وحقق بعده نجاحاً كبيراً، وقال، إنه عانى كثيراً من أجل خروج هذا الألبوم للنور، وأنه اختار أغانيه بعناية شديدة، وكان حريصاً على أن يعود لجمهوره بعدد من الأغاني المميزة؛ خاصة وأنه يعلم أن الألبومات الغنائية أصبحت في تراجع شديد، وأصبح كبار النجوم يضعون تركيزهم على الأغاني السينجل، وتحدث هيثم عن الشائعات التي انتشرت؛ كونه يتعاطى المخدرات، رغم أنه كان مختفياً لظروف مرضية كشف عنها؛ مؤكداً إصابته بمرض خبيث، كان السبب وراء اختفائه؛ نافياً كل ما تردد حول تعاطيه المواد المخدرة.

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هيثم شاكر: أغاني ألبومي جديدة تماماً، ولا تشبه أية موسيقى قدمتُها من قبل

وقال هيثم شاكر في تصريحات صحفية، إن أغاني ألبومه لا تتشابه مع أية أغانٍ قدمها من قبل، مثل: أحلف بالله، وخليك جنبي، وجوه حضني، ولكنه يتمنى أن تحقق أغانيه نفس النجاح الذي حققته هذه الأعمال وقت طرحها، والتي كانت سبباً كبيراً في نجوميته وشهرته بالساحة الغنائية.

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وأكد هيثم شاكر، أنه من المقرر أن يقوم بتصوير إحدى أغاني ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة؛ لطرحها عبر المواقع الإلكترونية، ولكنه سينتظر حتى يعرف رغبة جمهوره في الأغنية الأكثر نجاحاً وانتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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على ناحية أخرى، أكد هيثم شاكر أن خطوته المقبلة في عالم الفن، ستكون من خلال التمثيل، الذي قال عنه إنه خطوة جيدة لأي مطرب، وأوضح أنه سيتأنى أيضاً في اختياراته للنصوص الدرامية التي تعرض عليه؛ حتى يقوم بالعودة من خلال دور مميز ومختلف عن طبيعة الأدوار التي يقدمها المطربون.