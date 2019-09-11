هذه آخر تطورات الحالة الصحية لزكي فطين عبد الوهاب

زف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، خبراً ساراً لجمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فبعد أن أعلن خلال الأيام الماضية عن توافر أحد أنواع الصبغات التي يستخدمها في إجراء أشعة على الصدر للاطمئنان على نتيجة العلاج الكيماوي الذي يتلقاه طوال الفترة الماضية، وقال: «أخيراً الصبغة بقت متوفرة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.. وأقدر أعمل أشعة الرئة عشان أعرف نتيجه ٦ جلسات chemo therapy إيه يوم الحد الجاي».

تفاعل كبير من محبي الفنان زكي فطين بعد تعافيه

فاجأ جمهوره وأصدقاءه الذين تساءلوا عن نتيجة الأشعة التي أجراها، وكتب في منشور جديد: «خبر سار.. نتيجة الأشعة مرضية وحوقف الـchemo therapy لمدة شهرين للمتابعة.. كده حرجع أعيش حياتي العادية.. وباي باي chemo»؛ ليتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا على تدعميه في أزمته المرضية، وطالبوه بتوخي الحذر بشكل كبير؛ حتى لا تتراجع حالته الصحية من جديد.

يشار إلى أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد ظهر مؤخراً مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه كل يوم، وتحدث عن رحلته مع المرض، وأعلن عن عودته للعمل من جديد من خلال فيلم العنكبوت، مع الفنان أحمد السقا، وأعرب عن سعادته البالغة بالعودة للعمل مجدداً، وتحدث عن رحلته مع العلاج، وأكد أنه قام ببيع سيارته من أجل العلاج الذي يتكلف مصاريف كبيرة.



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