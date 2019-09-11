كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عن وضعها لمولودتها الأولى ” أماليا ” من زوجها المخرج المسرحي ” أمير اليماني ” . وظهرت حنان مطاوع في الصورة برفقة زوجها ووالدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” من داخل غرفة العمليات وبرفقة المولودة الجديدة . وأشارت حنان إلى أن الولادة تمت منذ فترة قريبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين .. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تكشف عن وضعها لمولودتها الأولى .. ونجوم الفن يهنئونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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