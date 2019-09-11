كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - تناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة للقارىء الكويتي الشيخ مشاري بن راشد العفاسي وهو على فراش المرض.
وقد طمأن مشاري العفاسي محبيه بعد انشار الصورة مؤكدا ان الصورة قديمة وانه بخير.
وكتب مشاري العفاسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هذه الصورة قديمة … وشكراً لكل من سأل عني وأنا بخير … دامكم بخير ♥️”.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاري العفاسي يطمأن محبيه: “أنا بخير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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