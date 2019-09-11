كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” ومن يكتشفك ..؟ أنت .. من يحبك أنت .. أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه .. ذاتك ” .
وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة منهم من أشاد بجمال إطلالتها والبعض الآخر جاءت تعليقاته مهاجمة لها .
فجاء تعليق إحدى المتابعات التي كتبت لها : ” على جهنم عدل ” .
لترد عبير صبري بقوة على تعليقها قائلة : ” جهنم تشيلك وتتحرقي فيها ” .
وحاول عددا من جمهورها تهدئتها ودعوتها إلى تقبل جميع الآراء .. لترد قائلة : ” واتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة .. عبير صبري ترد على متابعة : ” جهنم تشيلك وتتحرقي فيها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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